На Буковине зафиксировали 566 новых случаев коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. В Черновицкой области за 30 сентября зафиксировали 566 новых випакив инфицирования COVID-19, также в области выписаны 251 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 89 500 случая болезни. За последние сутки 251 человек выздоровели, 81 535 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерли 2025 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1885 ПЦР-исследования и 1339 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 423 379 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 56 274 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.