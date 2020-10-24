На Буковині зафіксовано знов новий антирекорд хворих на COVID-19

“Ми втомились від карантину і нових антирекордів. Та COVID-19 невтомний і безжальний. Бережіть себе!” — написав Осачук.

За останню добу — було зафіксовано 300 випадків хвороби, 19 116 загалом. 79 людей — одужали за останню добу, 9 862 — з початку епідемії. Померли — 432. Чернівецький обласний центр дослідив 1222 зразків за добу.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 330 тис. хворих на COVID-19, за останню добу виявили 7 517 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 6 тис. людей, з них за добу — 121. Одужали від хвороби понад 137,5 тис. людей, з них за добу — 2 680.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.