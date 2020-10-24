На Буковине зафиксирован снова новый антирекорд больных COVID-19

“Мы устали от карантина и новых антирекордов. И COVID-19 неутомимый и безжалостный. Берегите себя!” — написал Осачук.

За последние сутки — было зафиксировано 300 случаев болезни, 19 116 — в целом. 79 человек — выздоровели за последние сутки, 9862 — с начала эпидемии. Умерли — 432. Черновицкий областной центр исследовал 1222 образцов в сутки.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 330 тыс. больных COVID-19 за последние сутки обнаружили 7517 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране погибли более 6 тыс. человек, из них за сутки — 121. Выздоровели более 137,5 тыс. человек, из них за сутки — 2680.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.