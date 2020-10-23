На Буковині зафіксовано новий антирекорд хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Чернівецькій області зафіксували 249 нових випадків інфікування COVID-19 за минулу добу, що є черговим антирекордом за весь період пандемії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
За останню добу — було зафіксовано 249 випадків хвороби, 18 881 загалом. 95 людей — одужали за останню добу, 9 783 — з початку епідемії. Померли — 423. Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразків за добу.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано понад 322 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 053 інфікованих, що є новим антирекордом. Внаслідок хвороби загалом в країні на сьогодні померли 6 043 людей, з них за добу — 116. Одужали — 134 898 людей, з них за добу — 2 679.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.