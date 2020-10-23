На Буковине зафиксирован новый антирекорд больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Черновицкой области зафиксировали 249 новых случаев инфицирования COVID-19 за минувшие сутки, что является очередным антирекордом за весь период пандемии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачук.
За последние сутки было зафиксировано 249 случаев болезни, 18 881 — в целом. 95 человек — выздоровели за последние сутки, 9783 — с начала эпидемии. Умерли — 423. Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов в сутки.
Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 322 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6043 человек, из них за сутки — 116. Выздоровели — 134 898 человек, из них за сутки — 2679.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.