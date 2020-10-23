На Буковине зафиксирован новый антирекорд больных COVID-19

За последние сутки было зафиксировано 249 случаев болезни, 18 881 — в целом. 95 человек — выздоровели за последние сутки, 9783 — с начала эпидемии. Умерли — 423. Черновицкий областной центр исследовал 1034 образцов в сутки.

Напомним, согласно последним данным МОЗ, в Украине зафиксировано более 322 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7053 инфицированных, что является новым антирекордом. Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 6043 человек, из них за сутки — 116. Выздоровели — 134 898 человек, из них за сутки — 2679.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.