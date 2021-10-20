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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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На Буковині за період пандемії коронавірусом інфікувалося понад 100 тисяч осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 20 жовтня зафіксували 578 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 204 особи. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.

На Буковині за період пандемії коронавірусом інфікувалося понад 100 тисяч осіб

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 100 452 випадки хвороби. За останню добу 209 людей одужало, 85 945 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 282 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1906 ПЛР-дослідження та 1203 експрес-тест.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 679 185 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 61 843 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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