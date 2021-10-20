На Буковине за период пандемии коронавирусом инфицировалось более 100 000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. В Черновицкой области за 20 октября зафиксировали 578 новых случая инфицирования COVID-19, также в области выписаны 204 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 10 0452 случая болезни. За последние сутки 209 человек выздоровели, 85 945 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2282 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1906 ПЦР-исследования и 1203 экспресс-тест.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 679 185 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 61 843 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.