На Буковині за добу зафіксували 596 нових випадків коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Чернівецькій області за добу зафіксували 596 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужало 243 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 64 014 випадків хвороби. За останню добу 243 людини одужало, 47 615 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1207 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 2553 зразків та 1058 експрес-тестів.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 489 023 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 986 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.