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На Буковині за добу зафіксовано 242 випадки коронавірусу

На Буковині за добу зафіксовано 242 випадки коронавірусу

Київ • УНН

 • 14325 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 242 нових випадки інфікування COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.

Так, загалом на Буковині зафіксовано 36 283 випадків хвороби. За останню добу 428 людей одужало, 20 025 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 696 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1034 зразки.

Більше подробиць голова ОДА не навів.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 14 470 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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