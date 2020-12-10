На Буковине за сутки зафиксировано 242 случая коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 242 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 36 283 случаев болезни. За последние сутки 428 человек выздоровели, 20 025 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 696 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1034 образца.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 858 714 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 14 470 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.