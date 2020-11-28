На Буковині за добу виявлено вдвічі більше захворілих на COVID-19, ніж одужань

Так, загалом на Буковині зафіксовано 33 512 випадок хвороби. За останню добу 105 людей одужало, 15 137 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 636 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 752 зразки.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Примітно, що цей добовий приріст інфікованих в області найнижчий з 19 жовтня.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 709 701 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 12 093 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

