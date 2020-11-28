На Буковине за сутки обнаружено вдвое больше заболевших COVID-19, чем выздоровевших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Черновицкой области за субботу зафиксировали 221 новых случаев инфицирования COVID-19. Выздоровели 105 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook главы ОГА Сергея Осачука.
Так, в целом на Буковине зафиксировано 33 512 случай болезни. За последние сутки 105 человек выздоровели, 15 137 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 636 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 752 образцов.
Больше подробностей глава ОГА не привел.
Примечательно, что этот суточный прирост инфицированных в области самый низкий с 19 октября.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 709 701 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 12 093 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.