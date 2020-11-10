На Буковині вже понад 26 тис. інфікованих COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу зафіксували 466 нових випадків інфікування COVID-19, 164 людей одужало. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook глави ОДА Сергія Осачука.
Так, загалом на Буковині зафіксовано 26 301 випадок хвороби. За останню добу 164 людини одужало, 11 643 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 520 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1880 зразків.
Більше подробиць очільник ОДА не навів.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 479 197 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 8 756 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.