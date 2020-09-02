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На Буковині водій намагався втекти з місця смертельної ДТП

Київ • УНН

 • 14775 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Скоївши наїзд на жінку-пішохода у місті Кіцмань, кермувальник намагався втекти з місця автопригоди. Від отриманих травм потерпіла загинула. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Чернівецької області, передає УНН.

На Буковині водій намагався втекти з місця смертельної ДТП

“Опівночі 2 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у місті Кіцмань лежить мертва жінка, а поруч — уламки деталей від автомобіля”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що були орієнтовані наряди поліції області на розшук автомобіля, який міг бути причетним до ДТП.

“Вже через 15 хвилин на в’їзді до Чернівців співробітники обласного управління патрульної поліції зупинили автомобіль „Ford Transit“, на якому були пошкодження, характерні для дорожньо-транспортної пригоди. За кермом мікроавтобуса перебував 27-річний чернівчанин”, — розповіли у пресцентрі.

Попередньо поліцейські встановили, що 1 вересня о 23:50, рухаючись автодорогою у місті Кіцмань в напрямку Чернівців, водій допустив наїзд на жінку-пішохода — 35-річну місцеву жительку. “Кермувальник не повідомив про автопригоду відповідні служби і поїхав з місця події. Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження та загинула”, — повідомили у пресцентрі поліції.

Наразі правоохоронці здійснюють першочергові слідчі дії для з’ясування всіх обставин дорожньо-транспортної пригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження та затримання водія.

Як повідомляв УНН, поблизу міста Скадовськ Херсонської області внаслідок зіткнення легкового автомобіля з вантажним мікроавтобусом загинули троє осіб, у тому числі двоє дітей.

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