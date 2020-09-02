На Буковине водитель пытался скрыться с места смертельного ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. Совершив наезд на женщину-пешехода в городе Кицмань, водитель попытался скрыться с места ДТП. От полученных травм пострадавшая погибла. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, передает УНН.
“В полночь 2 сентября в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге в городе Кицмань лежит мертвая женщина, а рядом — обломки деталей от автомобиля”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что были ориентированы наряды полиции области на розыск автомобиля, который мог быть причастным к ДТП.
“Уже через 15 минут на въезде в Черновцы сотрудники областного управления патрульной полиции остановили автомобиль „Ford Transit“, на котором были повреждения, характерные для ДТП. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель Черновцов”, — рассказали в пресс-центре.
Предварительно полицейские установили, что 1 сентября в 23:50, двигаясь по автодороге в городе Кицмань в направлении Черновцов, водитель допустил наезд на женщину-пешехода — 35-летнюю местную жительницу. “Водитель не сообщил про автопроисшествие соответствующие службы и уехал с места происшествия. В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения и погибла”, — сообщили в пресс-центре полиции.
Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия для выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства и задержания водителя.
Как сообщал УНН, вблизи города Скадовск Херсонской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовым микроавтобусом погибли три человека, в том числе двое детей.