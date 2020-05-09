На Буковині виявили 89 нових випадків коронавірусу, загалом - 2268

Таким чином, на Буковині уже зафіксовано 2268 випадків захворювання на коронавірус.

За інформацією очільника області, ще 18 буковинців побороли коронавірус.

Всього в лабораторії за останню добу протестовано 423 зразки матеріалів.

Нагадаємо, в Україні вже 14 710 випадків COVID-19, з них летальні 376.