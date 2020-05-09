На Буковине обнаружили 89 новых случаев коронавируса, в общем - 2268
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.
Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом.
По информации главы области, еще 18 буковинцев побороли коронавирус.
Всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.
Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.