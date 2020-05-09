На Буковине обнаружили 89 новых случаев коронавируса, в общем - 2268

Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом.

По информации главы области, еще 18 буковинцев побороли коронавирус.

Всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.

Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.