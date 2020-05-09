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На Буковине обнаружили 89 новых случаев коронавируса, в общем - 2268

Киев • УНН

 • 13420 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Сегодня в Черновицкой области еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев - в Черновцах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на председателя Черновицкой ОГА Сергея Осачука.

На Буковине обнаружили 89 новых случаев коронавируса, в общем - 2268

Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания коронавирусом.

По информации главы области, еще 18 буковинцев побороли коронавирус.

Всего в лаборатории за последние сутки протестировано 423 образцов материалов.

Напомним, в Украине уже 14 710 случаев COVID-19, из них летальные 376.

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