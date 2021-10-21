На Буковині виявили 601 випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 21 жовтня зафіксували 601 новий випадок інфікування COVID-19, також в області одужало 247 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 101 053 випадки хвороби. За останню добу 247 людей одужало, 86 192 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 296 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1802 ПЛР-дослідження та 1237 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 701 600 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 389 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.