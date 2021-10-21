На Буковині виявили 601 випадок коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 101 053 випадки хвороби. За останню добу 247 людей одужало, 86 192 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 2 296 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 1802 ПЛР-дослідження та 1237 експрес-тестів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 701 600 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 62 389 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.