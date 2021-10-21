На Буковине обнаружили 601 случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В Черновицкой области за 21 октября зафиксировали 601 новый случай инфицирования COVID-19, также в области выписаны 247 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 101053 случаи болезни. За последние сутки 247 человек выздоровели, 86 192 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 2296 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 1802 ПЦР-исследования и 1237 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 701 600 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 62 389 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.