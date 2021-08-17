На Буковині виявили 58 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. У Чернівецькій області за 17 серпня зафіксували 58 нових випадків інфікування COVID-19, також в області одужали 10 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 80 658 випадків хвороби. За останню добу 10 осіб одужало, 78 344 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 807 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 564 ПЛР-дослідження та 767 експрес-тестів.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 267 219 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 296 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.