На Буковине обнаружили 58 новых случаев коронавируса за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. В Черновицкой области за 17 августа зафиксировали 58 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 10 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 80 658 случаев болезни. За последние сутки 10 человек выздоровели, 78 344 — с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1807 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 564 ПЦР-исследования и 767 экспресс-тестов.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 267 219 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 296 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.