На Буковині виявили 31 новий випадок коронавірусу

“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5363 особи”, — повідомив очільник ОДА.

Осачук додав, що за понеділок 74 буковинця одужали від COVID-19.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.