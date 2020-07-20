На Буковині виявили 31 новий випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. На Буковині 20 липня офіційно підтверджено ще 31 випадок зараження коронавірусом. Усього лабораторний центр сьогодні опрацював 242 зразки. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
“Таким чином, загальна кількість інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 5363 особи”, — повідомив очільник ОДА.
Осачук додав, що за понеділок 74 буковинця одужали від COVID-19.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксований 59 493 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 1 498 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.