На Буковине обнаружили 31 новый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. На Буковине 20 июля официально подтвержден еще 31 случай заражения коронавирусом. Всего лабораторный центр сегодня обработал 242 образцов. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
“Таким образом, общее количество инфицированных в области от первого установленного случае составляет 5363 человека”, — сообщил глава ОГА.
Осачук добавил, что за понедельник 74 буковинца выздоровели от COVID-19.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксирован 59493 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 1498 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.