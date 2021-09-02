На Буковині виявили 148 нових випадків коронавірусу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Чернівецькій області за 1 вересня зафіксували 148 нових випадки інфікування COVID-19, також в області одужало 27 осіб. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 81 980 випадків хвороби. За останню добу 27 людей одужало, 78 606 — з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 845 людини. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 661 ПЛР-дослідження та 811 експрес-тест.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 288 371 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 833 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.