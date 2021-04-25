На Буковині виявили 115 нових випадків коронавірусу

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 76 538 випадки хвороби. За останню добу 372 людей одужало, 59 909— з початку пандемії. За весь час епідемії в регіоні померло 1 617 людей. За минулу добу Чернівецький обласний центр дослідив 846 зразків та 558 експрес-тестів.

Більше подробиць очільник ОДА не навів.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 017 341 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 42 092 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.