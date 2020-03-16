На Буковині виписали п'ятьох осіб, у яких коронавірус не підтвердився
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У Чернівецькій області вже виписали п’ятьох осіб, у яких не підтвердилося інфікування коронавірусом. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.
"П’ятеро осіб, яких госпіталізували до інфекційного відділення обласної клінічної лікарні за останній місяць із підозрою на інфекційне захворювання, спричинене COVID-19, отримали двічі негативний результат. Буковинців уже виписали", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено уже п'ять випадків коронавірусної інфекції COVID-19.
Як повідомлялося, стан двох нових виявлених інфікованих в Україні - жінок, у яких підтвердили COVID-19 в Чернівецькій області, наразі стабільний.