На Буковине выписали пять человек, у которых коронавирус не подтвердился
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Черновицкой области уже выписали пять человек, у которых не подтвердилось инфицирование коронавирусом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.
"Пять человек, которых госпитализировали в инфекционное отделение областной клинической больницы за последний месяц с подозрением на инфекционное заболевание, вызванное COVID-19, получили дважды отрицательный результат. Буковинцев уже выписали", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине лабораторно подтверждено уже пять случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
Как сообщалось, состояние двух новых выявленных инфицированных в Украине - женщин, у которых подтвердили COVID-19 в Черновицкой области, сейчас стабильное.