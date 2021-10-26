На Буковині від коронавірусу за день померло 17 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Чернівецькій області за 25 жовтня зафіксували 689 нових випадків інфікування COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава ОДА Сергій Осачук, передає УНН.
Деталі
Так, загалом на Буковині зафіксовано 103 276 випадків хвороби. За останню добу померло 17 людей, 2 352 особи за весь час.
Доповнення
З 24 жовтня, Чернівецька область посилила карантин.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 784 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 202 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.