На Буковині від коронавірусу за день померло 17 людей

Деталі

Так, загалом на Буковині зафіксовано 103 276 випадків хвороби. За останню добу померло 17 людей, 2 352 особи за весь час.

Доповнення

З 24 жовтня, Чернівецька область посилила карантин.

Загальна ситуація в Україні

Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 2 784 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 202 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.