На Буковине от коронавируса за день умерло 17 человек

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 103 276 случаев болезни. За последние сутки умерло 17 человек, 2 352 человека за все время.

Дополнение

С 24 октября, Черновицкая область усилила карантин.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 784 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.