На Буковине от коронавируса за день умерло 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Черновицкой области за 25 октября зафиксировали 689 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.
Детали
Так, в целом на Буковине зафиксировано 103 276 случаев болезни. За последние сутки умерло 17 человек, 2 352 человека за все время.
Дополнение
С 24 октября, Черновицкая область усилила карантин.
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 784 039 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 64 202 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.