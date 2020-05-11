На Буковині від COVID-19 помер депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. У Чернівецькій області від COVID-19 помер депутат сільської ради Михайло Кіцан. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані на сторінці в Facebook Заставнівської районної державної адміністрації.
“На 62 році життя перестало битися серце поважної, працелюбної людини, фермера, великого життєлюбного оптиміста – жителя села Товтри, депутата сільської ради Михайла Георгійовича Кіцана. Він мав хронічні захворювання, перебіг яких погіршив вірус COVID-19. Смертельний коронавірус не дав шансу здолати захворювання та їх ускладнення”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано найбільшу кількість хворих на COVID-19 в Україні - вже захворіли 2324 особи.