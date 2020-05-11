На Буковине от COVID-19 умер депутат

"На 62 году жизни перестало биться сердце уважительного, трудолюбивого человека, фермера, большого жизнелюбивого оптимиста - жителя села Товтры, депутата сельского совета Михаила Георгиевича Кицана. Он имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус COVID-19. Смертельный коронавирус не дал шанса преодолеть заболевания и их осложнения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области зафиксировано наибольшее количество больных COVID-19 в Украине - уже заболели 2324 человека.



