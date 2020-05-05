На Буковині сталася бійка між релігійними громадами, двох вірян госпіталізували
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На Буковині стався конфлікт між релігійними громадами в селі Задубрівка, який переріс у бійку. Двоє вірян отримали тілесні ушкодження, їх доставили до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Чернівецькій області.
“Поліцейські з'ясували, що приблизно о 22 годині на території храму в селі Задубрівка виник конфлікт між представниками двох релігійних громад, який переріс у короткотривалу бійку. Під час інциденту двоє прихожан отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Після надання першої медичної допомоги медики відпустили потерпілих додому”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що правоохоронці встановили осіб, причетних до протиправних дій. Поліцейські склали на них протоколи за статтею 173 (Дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені за ознаками частини 2 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.
“Співробітники роти поліції особливого призначення та Заставнівського відділення поліції продовжують цілодобово охороняти культову споруду та забезпечують правопорядок. Поліцейські проводять з вірянами профілактичну роботу щодо недопущення протистоянь на релігійному ґрунті”, - додали у відділі комунікації.
Нагадаємо, правоохоронці розповіли деталі спецоперації із затримання міжрегіональної банди крадіїв ікон.