На Буковине произошла драка между религиозными общинами, двух верующих госпитализировали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На Буковине произошел конфликт между религиозными общинами в селе Задубровка, который перерос в драку. Двое верующих получили телесные повреждения, их доставили в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Черновицкой области.
"Полицейские выяснили, что примерно в 22 часа на территории храма в селе Задубровка возник конфликт между представителями двух религиозных общин, который перерос в кратковременную драку. Во время инцидента двое прихожан получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. После оказания первой медицинской помощи медики отпустили пострадавших домой", - говорится в сообщении.
Указано, что правоохранители установили лиц, причастных к противоправным действиям. Полицейские составили на них протоколы по статье 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Сведения в Единый реестр досудебных расследований внесены по признакам части 2 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время проводится досудебное расследование.
"Сотрудники роты полиции особого назначения и Заставнивского отделения полиции продолжают круглосуточно охранять культовое сооружение и обеспечивают правопорядок. Полицейские проводят с верующими профилактическую работу по недопущению противостояний на религиозной почве", - добавили в отделе коммуникации.
Напомним, правоохранители рассказали детали спецоперации по задержанию межрегиональной банды воров икон.