На Буковині слідчий поліції організував наркобізнес
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. На Буковині слідчий поліції разом з іншими правоохоронцями організував наркобізнес – збував амфетамін та канабіс. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Служба безпеки України блокувала на Буковині діяльність групи осіб, які налагодили незаконний збут наркотиків і психотропів. Оперативники спецслужби встановили, що організував наркобізнес слідчий поліції”, — сказано у повідомленні.
Він реалізовував амфетамін і канабіс серед мешканців регіону. До протиправної діяльності зловмисник залучив також інших правоохоронців.
Затримано слідчого на околиці Чернівців під час збуту чергової “дози” амфетаміну місцевому мешканцю.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення правопорушнику про підозру та обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчі дії щодо інших осіб, причетних до злочину.
Нагадаємо, на Черкащині співробітники Служби безпеки блокували постачання наркотичних засобів та психотропних речовин до однієї з установ виконання покарань, які постачав співробітник колонії.