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5 марта, 17:33 • 111225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125299 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104449 просмотра

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5 марта, 08:58 • 107562 просмотра

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На Буковине следователь полиции организовал наркобизнес

На Буковине следователь полиции организовал наркобизнес

Киев  •  УНН

 • 12518 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. На Буковине следователь полиции вместе с другими правоохранительными органами организовал наркобизнес - сбывал амфетамин и каннабис. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины блокировала на Буковине деятельность группы лиц, которые наладили незаконный сбыт наркотиков и психотропных веществ. Оперативники спецслужбы установили, что организовал наркобизнес следователь полиции", - говорится в сообщении.

Он реализовывал амфетамин и каннабис среди жителей региона. К противоправной деятельности злоумышленник привлек также других правоохранителей.

Задержан следователь на окраине Черновцов во время сбыта очередной "дозы" амфетамина местному жителю.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об уведомлении правонарушителю о подозрении и избрании ему меры пресечения. Продолжаются следственные действия в отношении других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, в Черкасской области сотрудники Службы безопасности блокировали поставки наркотических средств и психотропных веществ в одном из учреждений исполнения наказаний, которые поставлял сотрудник колонии.

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