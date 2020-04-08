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На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19

На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19

Київ • УНН

 • 11583 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації або підключені до апарату штучної вентиляції легень з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.

"У реанімаційному відділенні обласної лікарні перебувають п’ятеро пацієнтів, двоє – із підтвердженою коронавірусною інфекцією та троє – із підозрою. Один недужий на COVID-19 підключений до апарату штучної вентиляції легень. Сьогодні покращився стан 82-річної пацієнтки, яка була на кисневій дотації. Жінку перевели із реанімації до інфекційного відділення", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у реанімації обласної дитячої лікарні надають допомогу двом хворим із підозрою на коронавірус. Їхній стан – середньої важкості. 4-річного хлопчика перевели із Сторожинецької ЦРЛ. У нього гостре респіраторне захворювання та цукровий діабет. Інший пацієнт також має ознаки інфекційного захворювання. Новонародженого малюка, який напередодні був у реанімації, вже перевели до відділення.

Також у реанімації Чернівецької міської лікарні №1 перебуває двоє пацієнтів. Одному недужому стало краще, його перевели у відділення. Одна хвора сьогодні померла.

"Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. У неї підозрюють коронавірус, жінка підключена до апарату штучної вентиляції легень", - зазначається в повідомленні.

В ОДА повідомили, що четверо хворих на неінвазивній вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. Стан їхній – середньої важкості. Коронавірус підтверджено у одного з цих недужих.

Окрім того, у Хотинській центральній районній лікарні надають допомогу двом пацієнткам із COVID-19. Одна має двобічну пневмонію та перебуває на кисневій дотації. У іншої немає ознак респіраторного захворювання, її стан важкий через інсульт.

"У Глибоцькій центральній районній лікарні за останні дві доби із реанімації до відділень перевели двох осіб – їхній стан покращився. Водночас у реанімації ще залишаються четверо хворих. Один із них із підтвердженим COVID-19 – у важкому стані, має пневмонію, підключений до апарату штучної вентиляції легень. Ще троє – на кисневій дотації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині померла жінка з підозрою на COVID-19.

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