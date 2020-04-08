На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19

КИЇВ. 8 квітня. УНН. На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації або підключені до апарату штучної вентиляції легень з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.