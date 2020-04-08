На Буковині померла жінка з підозрою на COVID-19

“У Чернівецькій міській лікарні № 1 померла 66-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінку госпіталізували до медичного закладу 6 квітня.

“7 квітня її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Недужа мала супутню патологію — гіпертонічну хворобу”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано ще 25 випадків COVID-19.