На Буковині померла жінка з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Чернівцях померла 66-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У Чернівецькій міській лікарні № 1 померла 66-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що жінку госпіталізували до медичного закладу 6 квітня.
“7 квітня її підключили до апарату штучної вентиляції легень. Недужа мала супутню патологію — гіпертонічну хворобу”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області зафіксовано ще 25 випадків COVID-19.