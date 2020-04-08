На Буковине умерла женщина с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Черновцах умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В Черновицкой городской больнице № 1 умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19", - говорится в сообщении.
Сообщается, что женщину госпитализировали в медицинское учреждение 6 апреля.
"7 апреля ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области зафиксировано еще 25 случаев COVID-19.