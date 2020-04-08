На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации с COVID-19

КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации или подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.