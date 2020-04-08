На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации с COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации или подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких с COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"В реанимационном отделении областной больницы находятся пятеро пациентов, двое - с подтвержденной коронавирусной инфекцией и трое - с подозрением. Один больной COVID-19 подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Сегодня улучшилось состояние 82-летней пациентки, которая была на кислородной дотации. Женщину перевели из реанимации в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в реанимации областной детской больницы оказывают помощь двум больным с подозрением на коронавирус. Их состояние - средней тяжести. 4-летнего мальчика перевели из Сторожинецкой ЦРБ. У него острое респираторное заболевание и сахарный диабет. Другой пациент также имеет признаки инфекционного заболевания. Новорожденного малыша, который накануне был в реанимации, уже перевели в отделение.
Также в реанимации Черновицкой городской больницы №1 находятся двое пациентов. Одному больному стало лучше, его перевели в отделение. Одна больная сегодня умерла.
"Пациентке в тяжелом состоянии оказывают помощь в реанимации Новоселицкого центральной районной больницы. У нее подозревают коронавирус, женщина подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
В ОГА сообщили, что четверо больных неинвазивной вентиляции легких лежат в Сторожинецкой центральной районной больнице. Состояние их - средней тяжести. Коронавирус подтвержден у одного из этих больных.
Кроме того, в Хотинской центральной районной больницы оказывают помощь двум пациенткам с COVID-19. Одна имеет двустороннюю пневмонию и находится на кислородной дотации. В другой нет признаков респираторного заболевания, ее состояние тяжелое из-за инсульта.
"В Глыбоцкой центральной районной больнице за последние двое суток из реанимации в отделение перевели двух человек - их состояние улучшилось. В то же время в реанимации еще остаются четверо больных. Один из них с подтвержденным COVID-19 - в тяжелом состоянии, имеет пневмонию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Еще трое - на кислородной дотации", - говорится в сообщении.
Напомним, на Буковине умерла женщина с подозрением на COVID-19.