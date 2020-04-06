На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації або підключені до апарату штучної вентиляції легень з COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері із підозрою на COVID-19. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації. У реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта — із підозрою”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що одного недужого госпіталізували до медичного закладу у ніч проти неділі, 5 квітня у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих — на кисневій дотації.
“У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих — стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню”, — додається у повідомленні.
Окрім того, пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія.
Повідомляється, що у обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 — на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.
“У реанімації Чернівецької міської лікарні № 1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився. Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан недужого із підозрою на COVID-19 поки що важкий”, — відзначається у повідомленні.
Зауважується, що у Хотинській центральній районній лікарні одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.
“Також у Хотинській ЦРЛ надають допомогу хворій, котра потрапила до лікарні з інсультом. У жінки не було жодних ознак інфекційного захворювання, проте їй зробили тест на коронавірус, бо недужа із Колінківців. Як відомо, у цьому селі на Хотинщині раніше вже фіксували випадки COVID-19. Результат виявився позитивним, стан жінки стабільно важкий”, — підсумовується у повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня у Чернівецькій області зафіксовано 220 випадків захворювання на COVID-19.