На Буковині розповіли про стан пацієнтів, які перебувають у реанімації з COVID-19

“У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері із підозрою на COVID-19. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації. У реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено у одного із цих пацієнтів, решта — із підозрою”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що одного недужого госпіталізували до медичного закладу у ніч проти неділі, 5 квітня у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих — на кисневій дотації.

“У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих — стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню”, — додається у повідомленні.

Окрім того, пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія.

Повідомляється, що у обласній лікарні двоє недужих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 — на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.

“У реанімації Чернівецької міської лікарні № 1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився. Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан недужого із підозрою на COVID-19 поки що важкий”, — відзначається у повідомленні.

Зауважується, що у Хотинській центральній районній лікарні одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.

“Також у Хотинській ЦРЛ надають допомогу хворій, котра потрапила до лікарні з інсультом. У жінки не було жодних ознак інфекційного захворювання, проте їй зробили тест на коронавірус, бо недужа із Колінківців. Як відомо, у цьому селі на Хотинщині раніше вже фіксували випадки COVID-19. Результат виявився позитивним, стан жінки стабільно важкий”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня у Чернівецькій області зафіксовано 220 випадків захворювання на COVID-19.