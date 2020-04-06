На Буковине рассказали о состоянии пациентов, находящихся в реанимации с COVID-19

“В реанимации областной детской больницы находится младенец. Это мальчик, который родился от матери с подозрением на COVID-19. Состояние малыша улучшилось, его сняли с кислородной дотации. В реанимационном отделении Глыбокской центральной районной больницы оказывают помощь четырем лицам. Коронавирус подтвержден у одного из этих пациентов, остальные — с подозрением”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что одного больного госпитализировали в медицинское учреждение в ночь на воскресенье, 5 апреля в тяжелом состоянии с пневмонией, его сразу же подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Остальные трое больных — на кислородной дотации.

“В реанимации Сторожинецкой центральной районной больницы есть пациенты с подозрением на COVID-19, они на кислородной дотации. Это трое взрослых и один ребенок. Состояние больных — стабильно тяжелое. Если ребенку станет хуже, его планируют перевести в областную детскую больницу”, — добавляется в сообщении.

Кроме того, пациент с подозрением на коронавирус, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у реанимации Кицманской центральной районной больницы. У него пневмония и аритмия.

Сообщается, что в областной больнице двое больных с коронавирусом находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Еще одна пациентка с подтвержденным COVID-19 — на кислородной дотации. Также на кислородной дотации три человека с подозрением на коронавирус.

“В реанимации Черновицкой городской больницы № 1 трое пациентов. В двух подтвержден коронавирус, их состояние улучшилось. Если положительная динамика сохранится, больных переведут в отделение. Состояние больного с подозрением на COVID-19 пока тяжелое”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в Хотинской центральной районной больнице одна пациентка в тяжелом состоянии. У нее двусторонняя пневмония, она находится на кислородной поддержке.

“Также в Хотинской ЦРБ оказывают помощь больной, которая попала в больницу с инсультом. У женщины не было никаких признаков инфекционного заболевания, однако ей сделали тест на коронавирус, потому что больная с Колинковцы. Как известно, в этом селе на Хотинщине ранее уже фиксировали случаи COVID-19. Результат оказался положительным, состояние женщины стабильно тяжелое”, — суммируется в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 6 апреля в Черновицкой области зафиксировано 220 случаев заболевания COVID-19.