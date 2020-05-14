На Буковині померло п’ятимісячне немовля з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. На Буковині за минулу добу зафіксовано 5 летальних випадків через коронавірус, серед них п’ятимісячне немовля. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“За минулу добу у Чернівецькій області зафіксовано 5 летальних випадків. 5-місячний хлопчик із ВІЛ-інфекцією, народжений від ВІЛ-позитивної матері. Мав вроджену ваду серця, двобічну пневмонію, підозру на коронавірус. Мати була неприхильною до лікування, останні місяці не з’являлася на огляд до педіатра. Хлопчик помер у обласній дитячій лікарні”, — йдеться у повідомленні.
Також, у лікарнях померли четверо дорослих:
• Жінка 1937 р. н. із Герцаївського району. Мала двобічну пневмонію, ішемічну хворобу серця. ПЛР-тест позитивний.
• 83-річний чернівчанин, який переніс другий інфаркт. Мав гіпертонію, цукровий діабет, двобічну пневмонію. COVID-19 підтверджено.
• Жінка із Глибоччини, 1941 р. н., мала двобічну пневмонію, тривалий час перебувала на апараті штучної вентиляції легень. Коронавірус у неї підтверджено.
• Жінка 1968 р. н. із Сторожинецького району. Хворіла на гіпертонію, мала надмірну вагу. Через пневмонію довгий час була підключена до апарату штучної вентиляції легень, ПЛР-тест позитивний.
“Загальна кількість зареєстрованих летальних випадків від коронавірусу на Буковині — 98”, - додали в ОДА.
Нагадаємо, у Чернівецькій області коронавірус підтвердили у півторамісячного немовля.