На Буковине умер пятимесячный младенец с подозрением на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. На Буковине за минувшие сутки зафиксировано 5 летальных случаев из-за коронавируса, среди них пятимесячный младенец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.
"За прошедшие сутки в Черновицкой области зафиксировано 5 летальных случаев. 5-месячный мальчик с ВИЧ-инфекцией, рожденный от ВИЧ-положительной матери. Был врожденный порок сердца, двусторонняя пневмония, подозрение на коронавирус. Мать была неблагосклонной к лечению, последние месяцы не появлялась на осмотр к педиатру. Мальчик умер в областной детской больнице", - говорится в сообщении.
Также, в больницах скончались четверо взрослых:
• Женщина 1937 н. с Герцаевского района. Имела двустороннюю пневмонию, ишемическую болезнь сердца. ПЦР-тест положительный.
• 83-летний черновчанин, который перенес второй инфаркт. Имел гипертонию, сахарный диабет, двустороннюю пневмонию. COVID-19 подтвержден.
• Женщина с Глибоччины, 1941 г. р., ммела двустороннюю пневмонию, длительное время находилась на аппарате искусственной вентиляции легких. Коронавирус у нее подтвержден.
• Женщина 1968 г.р. из Сторожинецкого района. Болела гипертонией, имела избыточный вес. Из-за пневмонии долгое время была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, ПЦР-тест положительный.
"Общее количество зарегистрированных летальных исходов от коронавируса на Буковине - 98", - добавили в ОГА.
Напомним, в Черновицкой области коронавирус подтвердили у полуторамесячного младенца.