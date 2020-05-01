На Буковині коронавірусом інфікувалося півторамісячне немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Чернівецькій області за минулу добу коронавірус підтвердили у ще 96 людей, серед них півторамісячне немовля. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Чернівецької обласної державної адміністрації.
“За минулу добу (30 квітня) в області було зафіксовано 96 нових випадків COVID-19”, — йдеться у повідомленні.
Так, географія поширення нових випадків наступна: Чернівці — 27; Глибоцький район — 17; Сторожинецький район — 12; Новоселицький район — 6; Герцаївський район — 5; Кіцманський район — 15; Вижницький район — 9; Заставнівський район — 3; Хотинський район — 1; Путильський район — 1.
“Серед них: контактні особи — 17, пневмонії — 9, з підозрою на коронавірус — 70. Найстаршому хворому — 83 роки, наймолодшому — 1,5 місяці”, — йдеться у повідомленні.
Так, серед нових випадків коронавірусу 61 — у жінок, 35 у чоловіків та 12 у дітей.
“Загальна чисельність інфікованих по області від першого встановленого випадку — 1667 осіб”, — повідомили в ОДА.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу на коронавірус захворіли 455 осіб, з них 37 дітей та 91 медичний працівник.