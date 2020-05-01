На Буковине коронавирусом инфицировался полуторамесячный младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Черновицкой области за минувшие сутки коронавирус подтвердили у еще 96 человек, среди них полуторамесячный младенец. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Черновицкой областной государственной администрации.
"За прошедшие сутки (30 апреля) в области было зафиксировано 96 новых случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Так, география распространения новых случаев следующая: Черновцы - 27; Глыбокский район - 17; Сторожинецкий район - 12; Новоселицкий район - 6; Герцаевский район - 5; Кицманский район - 15; Вижницкий район - 9; Заставновский район - 3; Хотинский район - 1; Путильский район - 1.
"Среди них: контактные лица - 17, пневмонии - 9, с подозрением на коронавирус - 70. Самому старшему больному - 83 года, самому младшему - 1,5 месяца", - говорится в сообщении.
Так, среди новых случаев коронавируса 61 у женщин, 35 у мужчин и 12 у детей.
"Общая численность инфицированных по области от первого установленного случае - 1667 человек", - сообщили в ОГА.
Напомним, в Украине за минувшие сутки на коронавирус заболели 455 человек, из них 37 детей и 91 медицинский работник.