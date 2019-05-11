На Буковині літній чоловік збив 7-річного хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні у Чернівецькій області 63-річний водій збив 7-річного хлопчика. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.
“На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 63-річний водій — житель села Берегомет, що на Кіцманщині, керуючи автомобілем Dacia Logan, здійснив наїзд на 7-річного чернівчанина”, — йдеться у повідомленні.
Хлопчика госпіталізовано до лікарні зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.
Нагадаємо, у Рівненській області автомобіль злетів у кювет, на момент аварії у салоні перебував 8-річний син водія.