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На Буковині літній чоловік збив 7-річного хлопчика

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Сьогодні у Чернівецькій області 63-річний водій збив 7-річного хлопчика. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Чернівецької області.

“На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції. Правоохоронці встановили, що 63-річний водій — житель села Берегомет, що на Кіцманщині, керуючи автомобілем Dacia Logan, здійснив наїзд на 7-річного чернівчанина”, — йдеться у повідомленні.

Хлопчика госпіталізовано до лікарні зі струсом головного мозку та закритою черепно-мозковою травмою.

Нагадаємо, у Рівненській області автомобіль злетів у кювет, на момент аварії у салоні перебував 8-річний син водія.

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