На Буковине летний мужчина сбил 7-летнего мальчика
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Сегодня в Черновицкой области 63-летний водитель сбил 7-летнего мальчика. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Кицманского отдела полиции. Правоохранители установили, что 63-летний водитель - житель села Берегомет, что на Кицманщине, управляя автомобилем Dacia Logan, совершил наезд на 7-летнего черновчанина", - говорится в сообщении.
Мальчик госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой.
Напомним, в Ровенской области автомобиль слетел в кювет, на момент аварии в салоне находился 8-летний сын водителя.