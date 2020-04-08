На Буковині кількість інфікованих COVID-19 перевищила 300 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. На Буковині у середу офіційно підтверджено ще 30 випадків зараження коронавірусом. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 303 особи. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку глави Чернівецької ОДА Сергія Осачука у Facebook.
У Чернівецькій області 8 квітня від коронавірусу одужала ще одна жінка – 61-річна чернівчанка. Таким чином, медики вилікували від COVID-19 уже 17 пацієнтів.
Географія поширення нових випадків:
Чернівці – 9
Хотин – 3
Анадоли Хотинський р-н – 2
Станівці Глибоцький р-н – 2
Привороки Глибоцький р-н – 1
Петричани Глибоцький р-н – 1
Кам’янка Глибоцький р-н – 1
Опришени Глибоцький р-н – 1
Череш Сторожинецький р-н – 1
Тисовець Сторожинецький р-н – 1
Стара Жадова Сторожинецький р-н – 1
Жванець Камянець-Подільський р-н (Хмельницька обл.) – 1
Клішківці Хотинський р-н – 1
Каплівка Хотинський р-н – 1
Ворничани Хотинський р-н – 1
Рукшин Хотинський р-н – 1
Нижні Станівці Кіцманський р-н – 1
Мілієве Вижницький р-н – 1
Серед інфікованих буковинців є 51 медичний працівник, шестеро з них заразилися на робочому місці.
У Чернівецькій міській лікарні №1 8 квітня померла 66-річна пацієнтка із підозрою на COVID-19. Недужа мала супутню патологію – гіпертонічну хворобу.
Також 8 квітня відбулося засідання обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вирішено виділити з резервного фонду ще один мільйон гривень для потреб медичних закладів, зокрема на закупівлю засобів індивідуального захисту лікарям.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано 1668 випадків COVID-19, 52 з них летальні.