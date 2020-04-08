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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 12581 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 26538 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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На Буковине количество инфицированных COVID-19 превысило 300 человек

На Буковине количество инфицированных COVID-19 превысило 300 человек

Киев  •  УНН

 • 12991 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. На Буковине в среду официально подтверждено еще 30 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 303 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу главы Черновицкой ОГА Сергея Осачука в Facebook.

В Черновицкой области 8 апреля от коронавируса выздоровела еще одна женщина - 61-летняя черновчанка. Таким образом, медики вылечили от COVID-19 уже 17 пациентов.

География распространения новых случаев:

Черновцы - 9
Хотин - 3
Анадолы Хотинский р-н - 2
Станивцы Глыбокский р-н - 2
Привороки Глыбокский р-н - 1
Петричаны Глыбокский р-н - 1
Каменка Глыбокский р-н - 1
Опришены Глыбокский р-н - 1
Череш Сторожинецкий р-н - 1
Тисовец Сторожинецкий р-н - 1
Старая Жадова Сторожинецкий р-н - 1
Жванец Каменец-Подольский р-н (Хмельницкая обл.) - 1
Клишкивцы Хотинский р-н - 1
Капловка Хотинский р-н - 1
Ворничаны Хотинский р-н - 1
Рукшин Хотинский р-н - 1
Нижние Становцы Кицманский р-н - 1
Милиево Вижницкий р-н - 1

Среди инфицированных буковинцев есть 51 медицинский работник, шестеро из них заразились на рабочем месте.

В Черновицкой городской больницы №1 8 апреля умерла 66-летняя пациентка с подозрением на COVID-19. Больная имела сопутствующую патологию - гипертоническую болезнь.

Также 8 апреля состоялось заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Решено выделить из резервного фонда еще один миллион гривен для нужд медицинских учреждений, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты врачам.

Напомним, в Украине зафиксировано 1668 случаев COVID-19, 52 из них летальные.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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