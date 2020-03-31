На Буковині двоє пацієнтів у тяжкому стані: в одного COVID-19, в іншого підозра

КИЇВ. 31 березня. УНН. На Буковині у лікарні перебувають двоє людей у тяжкому стані, в одного з них - COVID-19, в іншого - підозра. Ще семеро людей у лікарнях - на неінвазивній вентиляції легень. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чернівецької ОДА.